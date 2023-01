Profezia Piantedosi E solo poche ore fa Messina Denaro | adesso è tutto chiaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il 9 gennaio, esattamente una settimana prima dell'arresto del super latitante Matteo, avvenuto questa mattina 16 gennaio a Palermo, il ministro dell'Interno Matteo, parlando con i giornalisti, in prefettura ad Agrigento, a conclusione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, aveva detto: "Mi auguro di essere il ministro dell'Interno con il quale si giungerà all'arresto di Matteo. Da ministro auspico alla giustizia nei confronti delle vittime e quindi che Matteovenga preso. Confido nelle forze di polizia e magistratura e nel lavoro che è stato svolto da chi mi ha preceduto". Alle dichiarazioni disi erano ...

Affaritaliani.it

Ladi: 'Sarò colui che arresta Matteo Messina Denaro' Partiamo dalla cronaca immediata. Oggi è un giorno luminoso per la Repubblica. È stato arrestato Matteo Messina Denaro , il nuovo ...mente". Saviano ne spara un'altra e tira in ballo il "pull factor" Piantedosi, il c.. premia la competenza e la perseveranza di quelli bravi La profezia di Piantedosi: "Sarò colui che arresta Matteo Messina Denaro" Partiamo dalla cronaca immediata. Oggi è un giorno luminoso per la Repubblica. È stato arrestato Matteo Messina Denaro, il nuo ...