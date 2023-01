Processo Juventus | CR7 non ha mai firmato quella carta

Corriere della Sera

alla: adesso c'è la data L'udienza preliminare per l'inchiesta Prisma sui conti dellaè stata fissata per il prossimo 27 marzo . E' quanto riporta l'Ansa, citando fonti ......a una intercettazione ritenuta importante ai fini delintercorsa il giorno seguente il pranzo tra Andrea Agnelli e Luca Percassi, Gravina rivela come l'allora presidente della... Juventus, il 27 marzo l'udienza preliminare del processo sulle plusvalenze La Juventus monitora il calciomercato guardando al futuro: per il pacchetto difensivo gli occhi sono su un giovane cresciuto nei bianconeri ..."Processo alla Juve Il big match di serie A si giocherà venerdì 20 in Procura federale". E' questo il titolo di un articolo a firma di Paolo Ziliani ...