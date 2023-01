Problemi registro elettronico Axios oggi 16 gennaio | cosa non funziona

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ci sono deida non sottovalutare16. In questo lunedì, il servizio mostra dei rallentamenti anomali e degli errori non certo trascurabili per chiunque cerca di loggarsi alla piattaforma in queste ore. Cerchiamo di capire esattamente quali sono i malmenti che stano caratterizzando proprio la mattinata di questo lunedì di metà mese. Ilè in uso da parte di moltissimi istituti scolastici: ricorrono allo strumento i docenti che devono comunicare le attività svolte in classe e i compiti assegnati agli alunni ma anche studenti e genitori che devono consultarlo per i compiti appunto o per la verifica dei voti ricevuti. Proprio in questa ...