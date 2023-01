Probabili formazioni Lazio-Bologna | ottavi di finale Coppa Italia 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ledi, match deglididi. Fischio d’inizio alle 18 di giovedì 19 gennaio nella cornice dello stadio Olimpico. La squadra di Sarri cerca il pass per i quarti dicontro una tra Juventus e Monza. Una sfida da non perdere, che vedrà di fronte una squadra a caccia di riscatti e una formazione – quella di Thiago Motta – che deve recuperare i giocatori dall’infermeria. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su1 e in streaming su Mediaset Play.– Dovrebbe rivedersi Maximiano tra i pali. Casualmente, le sue uniche due partite in biancoceleste saranno proprio contro il ...