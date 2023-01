Primi 11 mesi del 2022 entrate tributarie e contributive in crescita

(Di lunedì 16 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nei11del, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, lemostrano nel complesso unadi 64.066 milioni (+9,7%) rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente. Leevidenziano un aumento di 50.433 milioni (+11,2%) rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gettito delle imposte contabilizzate al bilancio dello Stato registra unasostenuta (+44.539 milioni, +10,1%). Le variazioni risultano positive anche per gli incassi da attività di accertamento e controllo (+3.697 milioni, +52,4%) e per ledegli enti territoriali (+6.402 milioni, +13,4%). Lerelative alle ...

MEF

Entrate tributarie: Mef, in crescita di 44,5 miliardi nei primi undici ... ROMA (ITALPRESS) – Nei primi 11 mesi del 2022, secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, le entrate tributarie e contributive mostrano nel ...