Primarie Pd | il sondaggio | il 25% di chi voterà non è elettore dem In testa Bonaccini col 41% | segue Schlein al 23%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il 25% di chi andrà a votare alledel Pd non è undel Pd. È il risultato di unEmg commissionato e mandato in onda dalla trasmissione Agorà, su Rai 3: su cento persone intenzionate a partecipare all’appuntamento del 26 febbraio, solo 75 si dichiarano elettori dem. Ben uno su quattro, invece, voterebbe altri partiti: il 9% il M5s, l’8% Azione-Italia viva, l’8% addirittura un partito di centrodestra (il 2% Forza Italia, il 3% la Lega e il 3% Fratelli d’Italia). Sul totale degli interpellati, elettori di tutti i partiti, solo il 4% dice di voler scegliere il prossimo segretario: il 75% afferma che non, il 21% non risponde. E anche tra gli elettori del Pd la percentuale di chi si dice sicuro di partecipare non sale di molto: appena il 15%, mentre il 37% dice che non lo farà e il 47% non ...