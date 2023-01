Prezzi carburanti | ispezioni dell’Antitrust in cinque compagnie

Ai gestori delle pompe didi Fegica e Figisc Confcommercio non piace il decreto sulla trasparenza deipubblicato sabato dal governo, soprattutto nella parte relativa alle sanzioni che rischiano i benzinai, e ...... spiegando di aver riscontrato irregolarit per l'applicazione alla pompa di un prezzo diverso da quello pubblicizzato, nonch per l'omessa comunicazione deideial portale ...A nulla è valso il tavolo "distensivo" di giovedì 12 gennaio: i distributori confermano lo sciopero per il 25 e 26 gennaio 2023 ...CAMPOBASSO - Aumento carburante, per la Figisc Confcommercio Molise la questione è politica. Perché si incolpano i benzinai