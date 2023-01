Preso Messina Denaro | è caccia agli ultimi 4 super latitanti

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’arresto di Matteoe quello precedente di Rocco Morabito, si assottiglia l’elenco deidi massima pericolosità che fanno parte del “programma speciale di ricerca” del gruppo Interforze. Ne restano ancora 4 da catturare. Si tratta di Attilio Cubeddu (Anonima sequestri), nato nel ’47 ad Arzana, nel Nuorese, e ricercato dal 1997 dopo il mancato rientro nella Casa Circondariale di Badu e Carros, dove era rinchiuso per sequestro di persona, omicidio e lesioni gravissime, dopo un permesso. Il 18 marzo 1998 sono state diramate le ricerche in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali. Altro nome inserito nella lista è quello di Giovanni Motisi (mafia), palermitano del ’59, ricercato dal 1998 per omicidi, dal 2001 per associazione di tipo mafioso ed altro, dal 2002 per ...