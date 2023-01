Preso Matteo Messina Denaro | che figuraccia il grillino Scarpinato

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Ormai è la notizia del giorno, quella della cattura del superboss, avvenuta stamattina a Palermo in una clinica privata, dove era in cura per un tumore da circa un anno. Latitante dal 1993,– detto anche U Siccu oppure Diabolik – ha rappresentato il punto fermo di Cosa Nostra, dopo la cattura di Totò Riina e Bernando Provenzano.ha rappresentato la “mafia dei due volti”. Da una parte, quella stragista degli anni ’90, sfociata negli omicidi dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; dall’altra, quella del traffico, del business, del riciclaggio di. Fu lo stesso, infatti, ad essere soprannominato “l’affarista”, direttamente dal suo padrino ...