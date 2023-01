Preso in una clinica a Palermo Matteo Messina Denaro | era in cura sotto falso nome per un tumore

La Repubblica

... forze dell'ordine che non siano all'altezza di sconfiggere la mafia Ètesi che non sosterrò ... Meloni sottolinea che "si dice che tutti sapevano dov'era e lo hannoora che c'è questo ...... "Oggi c'è un governo di centrodestra e questo latitante è stato", ha detto Meloni, che ha ... è stato il ragionamento della premier, che ha anche annunciato la celebrazione digiornata per le ... Ferrara, prof preso a pugni dopo un diverbio con una sua alunna. Il patrigno lo ha atteso fuori dalla scuola Dopo trent'anni di latitanza è stato arrestato il numero uno della mafia. I carainieri lo hanno bloccato in una clinica privata presso la quale era in cura da un anno e dove il boss si era recato per ...In una conferenza stampa alla Camera le Ong, insieme al deputato Riccardo Magi, chiedono l’abrogazione del decreto Sicurezza varato dal governo ...