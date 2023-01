Preso il boss delle stragi | ha fatto uccidere i giudici Falcone e Borsellino

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) È ritenuto tra i mandanti degli attentati mafiosi avvenuti in Italia tra il 1992 e il 1993. Matteo Messina Denaro, oggi tratto in arresto mentre era in una clinica di Palermo per un dayhospital, è stato condannato in passato per la strage di Capaci e per quella di via D’Amelio e per gli eccidi del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.