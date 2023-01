Premier League | City ko nel derby con lo United L' Arsenal vola a +8 - Sport - Calcio - quotidiano net

Tutto Napoli

I Citizens si leccano le ferite dopo la sconfitta nella stracittadina e osservano i rivali londinesi allungare, grazie alla vittoria sul ...TORINO - Come fanno la Juventus e le altre italiane a competere con lae in seconda battuta con la Liga e con i proprietari arabi sparsi nel mondo Visto l'andamento del mercato, verrebbe da dire: trattasi di una missione impossibile. Poi, per fortuna il ... Osimhen, sirene forti dalla Premier League: il Napoli spara altissimo, i dettagli Per Victor Osimhen si muovono le grandi di Premier League come Arsenal, Manchester United e Newcastle. "Che asta, tutti pazzi per Osimhen: il Napoli lo valuta 140 milioni", scrive Il Mattino oggi in e ...Per la star azzurra, in auge nella sua terza stagione all'ombra del Vesuvio, si muovono le grandi di Premier League come Arsenal, Manchester United e Newcastle, che hanno già inviato più volte dei lor ...