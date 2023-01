Preferito Grande Fratello Vip 7 | Antonella o Nikita? Ecco cosa dicono i sondaggi

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Questa sera, 16 gennaio 2023, appuntamento con la 28a puntata delVip. In attesa della lunga serata che ci attende, qual è iltra i Vipponi secondo ionline? Abbiamo già visto come il popolo web si è espresso rispetto all’eliminato, ma di seguito concentriamoci suldel reality.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.