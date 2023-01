PORDENONE-SANGIULIANO 21 GENNAIO | PREVENDITA ATTIVA

(Di lunedì 16 gennaio 2023) IlCalcio ospiterà ilsabato 21alle 14:30 allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro. Match della 23esima giornata della Serie C girone A.I biglietti sono in vendita online su sport.ticketone.it, nelle rivendite Bar Libertà e Musicatelli di, Sostero Blue Office di Lignano Sabbiadoro, Angolo della Musica di Udine e in tutte quelle Ticketone. PREZZI TRIBUNA VIP: intero 40 euro, under 16 anni 30 euro. TRIBUNA CENTRALE: intero 22 euro, over 65 anni 18 euro, under 16 anni 8 euro. TRIBUNA LATERALE: intero 14 euro, over 65 anni 12 euro, under 16 anni 5 euro. SETTORE OSPITI I biglietti del settore ospiti (capienza 770 posti) sono acquistabili nelle rivendite del circuito TicketOne e su sport.ticketone.it entro le ore 19:00 di venerdì 20 ...

Il girone A si conferma il più equilibrato: nella giornata disputata sabato ilsi fa ... In coda vincono anche il Trento, che inguaia il, e la Triestina , ma il 2 - 0 al Novara non ...Nella maxi frenata in vetta, chi ne esce meglio è ilnonostante lo 0 - 0 di Lignano ... Già detto del Piacenza, in coda vincono tutte: 2 - 0 del Trento sul campo delCity (in gol ... Sangiuliano-Trento, le probabili formazioni e dove vederla in tv Giornata anomala la terza di ritorno del girone A di Serie C, fanno un punto le prime tre mettendo assieme le loro partite, vincono le ultime tre ...Il Pordenone frena, ma le avversarie non ne approfittano. Emiliani e calabresi vincono in trasferta e mantengono il primato nei rispettivi raggruppamenti.