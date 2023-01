Pomezia | auto ariete per il colpo in banca | poi scappano contromano sulla Pontina VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Stanotte all’1 in via del Mare, a, a pochi metri dallaverso Torvaianica, hanno tentato di mettere a segno unnel Banco di Desio. Hanno agganciato con un cavo da traino la vetrata e la cassa continua all’e l’hanno sradicata. Ma è scattato l’allarme che ha allertato una gazzella dei Carabinieri che si trovava in zona. Con l’arrivo dei militari i malviventi, spaventati, sono scappati velocemente. Una fuga, purtroppo, riuscita, anche se l’che hanno utilizzato per sradicare la vetrina è stata abbandonata sul posto. Su quella vettura che potrebbe essere rubata, sono in corso indagini che possano aiutare gli investigatori. Investigatori acquisiscono iLe attività investigative ...