“Pisc sul letto” GF Vip | lite choc tra donne | si toccano livelli altissimi

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Sono entrambe al televoto, al quale ha dato il via Alfonso Signorini alla fine della 27esima puntata del GF Vip 7. Con loro, a rischio eliminazione, c’è pure Nikita Pelizon che dovrebbe avere la meglio con i voti del pubblico. Nelle ultime ore Dana Saber e Nicole Murgia se le sono dette di santa ragione. Il web in delirio. Su Twitter non si sta parlando d’altro. Difficile mantenere la pazienza davanti a Dana Saber, provocatrice provetta, probabilmente la migliore di questo GF Vip 7. Di certo, dietro quest’atteggiamento ci sono tanti consigli dell’amica, ed icona della quinta edizione, Dayane Mello. Ma cos’è successo con Nicole Murgia. GF Vip, ancora polemiche su Dana Saber Com’è risaputo, non è assolutamente la prima volta che le due concorrenti del GF Vip 7 arrivano a litigare e a dirsi di tutto e di più. In questo caso è accaduto a tarda notte. Nicole Murgia era ancora ...