Perù | proteste | migliaia di manifestanti da sud vanno a Lima

Il Post

... nella regione di San Martín, in un incidente stradale legato alle. Questo porta a 50 il ... Il Sutran, organismo statale che sorveglia la circolazione stradale in, ha confermato ieri che ...... l'arcivescovo di Lima e primate del, mons. Carlos Castillo Mattasoglio, facendo riferimento alle persone morte in queste settimane durante leche hanno fatto seguito al fallito golpe e ... Perché si protesta in Perù, spiegato