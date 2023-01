Perù | attesi 50mila manifestanti a Lima per protestare contro il governo Boluarte “Il 19 gennaio ci sarà uno sciopero nazionale”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Lo stato di emergenza decretato daldi Dinanon sembra avere l’effetto desiderato. Incontinua la mobilitazione dei, a cinque settimane dall’inizio delle proteste esplose dopo la contestata destituzione del presidente socialista Pedro Castillo. Migliaia di persone hanno deciso di radunarsi a, sfidando la polizia e l’esercito, per proseguire la protesta antigovernativa attraverso una marcia. La mobilitazione dei cittadini è sostenuta anche dalla Confederazione generale dei lavoratori del(Cgtp): la principale organizzazione sindacale peruviana ha indetto per il prossimo 19unoil. “De los Cuatro Suyos“: si chiama così ...

