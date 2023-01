Persistono problemi con iOS 16 2 per gli utenti iPhone | le ultime lamentele

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Continua a tenere banco in questi giorni la tenuta degliche hanno installato dapprima iOS 16, quindi l’aggiornamento iOS 16.2 che in teoria avrebbe dovuto risolvere un po’ diper il pubblico. Dopo le informazioni preliminari portate alla vostra attenzione subito dopo il rilascio del pacchetto software, come riportato con un altro articolo, occorre fare il punto della situazione grazie anche alle segnalazioni del pubblico. Vediamo come stanno andando le cose, in modo da mettere a fuoco la questione una volta per tutte. Ci sono ancoracon iOS 16.2 per gli: lesegnalazioni del pubblico Per quale ragione di parla diche non sono scomparsi dopo il rilascio del recente aggiornamento iOS 16.2? In attesa di qualche ...