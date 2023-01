Perché Antonino ha una stanza privata? Vipponi contrariati | “Lui ha avuto un sacco di dritte da fuori”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 16 gennaio 2023)Spinalbese è rientrato nella spiatissima Casa del GF Vip lo scorso sabato pomeriggio, dopo 15 giorni di lontananza. Il Vippone, infatti, è uscito l’ultimo dell’anno e trasferito in un ospedale romano per dei controlli medici. Successivamente ha affrontato la quarantena di una settimana in hotel prima di tornare al GF Vip. Qui però vive... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.