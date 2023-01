Per Marca | Ronaldo alla Juve e Lukaku al Chelsea sono tra i 10 flop più costosi del calcio

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il giornale spagnolofa un lista dei 10più pagati di sempre inserendo tra loro Cristianoe il ritorno di Romelual. La testata iberica si concentra maggiormente suldi Joao Felix all’Atletico Madrid e su quello di Neymar al Psg. La lista dei giocatori parte dcifra maggiore spesa a quella “più bassa” secondo. Al primo posto c’è Neymar con un costo da 222 milioni di euro, al secondo Mbappé al Psg per 180, al terzo Coutinho al Barcellona per 150, al quarto Grealish al Manchester City per 137, al quinto Dembelé al Barcellona per 135, al sesto Hazard al Real Madrid per 130, al settimo Joao Felix all’Atletico di Madrid per 127, al ottavo Griezmann al Barcellona per ...