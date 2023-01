Per il premier è un giorno di “felicità” La passione politica iniziò guardando gli orrori della mafia…

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Appena atterrata a Palermo, dove è volate per ringraziare le forze dell’ordine per l’arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro, Giorgia Meloni fa una tappa quasi ‘intima’. Chiede di fermarsi lungo l’autostrada davanti alla stele che ricorda la Strage di Capaci. Nella quale perse la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, e la sua scorta. Lo racconta emozionata a Quarta Repubblica su Rete Quattro. Meloni davanti alla stelestrage di Capaci Nicola Porro la sollecita. Prima di entrare nei dettagli dell’arresto che mette fine alla trentennale latitanza del responsabile delle stragi del 1992-93, condannato a decine di ergastoli, il conduttore chiede alche cosa abbia provato. “È scattato un clic dentro di lei?”. “Sono felice”, risponde Giorgia Meloni. “Non per me, ma per la nazione. Che oggi è stata capace di ...