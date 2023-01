Per il Guardian «le infelici parole di Allegri hanno finito col compattare il Napoli e il “buffo” Spalletti»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il duello a distanza tranon è sfuggito alche ha dedicato a-Juventus l’articolo settimanale sulla Serie A come al solito affidato a Nicky Bandini. Che attacca così, prendendo in giro l’allenatore livornese della Juventus Ci sono voluti 30 anni perché la carriera di Massimilianochiudesse un cerchio. Nel maggio 1993, da giovane centrocampista, segnò il gol che aprì al Pescara per un’indimenticabile 5-1 sulla Juventus. Già nel titolo ilscrive di paragone infelice del tecnico della Juventus che hacolile il suo “. Insomma quella frase si è rivelata un boomerang. Che poi è quel che gli aveva detto anche ...