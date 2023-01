Pensioni 2023 | Opzione donna | presidio a Roma per chiedere vecchi requisiti 58 59 +35 anni

(Di lunedì 16 gennaio 2023) C’è grande fermento fra le Donne dopo che Orietta Armiliato fondatrice del ComitatoSocial (CODS) ha annunciato sui social l’organizzazione ongoing di unpresso la sede del Ministero del Lavoro indove, giovedì 19 Gennaio, si terrà l’atteso incontro fra l’Esecutivo e le Parti Sociali e che avrà come oggetto il tema “Previdenza”. Di seguito riportiamo una nota ANSA che riprende le dichiarazioni del Ministro del lavoro Calderone, da cui abbiamo deciso di partire per interfacciarci direttamente con Orietta Armiliato, alla quale abbiamo chiesto quale sarà lo scopo di questo, anche se crediamo siano piuttosto evidenti le ragioni che porteranno le donne a farsi sentire pubblicamente oltre i gruppi Facebook, ...

