Pensione anticipata |  Quota 41 | i dettagli

Leggi su zon

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Gli effetti di41, qualora dovesse entrare in vigore da 1° gennaio 2024, saranno:di tre anni e mezzo per gli uomini nati negli anni Settanta;di quasi due anni e mezzo per le donne.: i requisiti I requisiti attuali (41 anni e 10 mesi per le lavoratrici, mentre un anno in più per i lavoratori) sarebbero sostituiti con un unico requisito di 41 anni di contribuzione. A chi spetta Quota 41 Ai nati e alle nate del 1958, che matureranno 41 anni di contributi nel 2024; a coloro che, delle successive generazioni, hanno iniziato a lavorare entro i 26 anni. I vantaggi per le nuove generazioni I nati negli anni Ottanta e Novanta supererebbero i 4 ed i 5 anni di anticipo rispettivamente per i ...