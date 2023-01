Pd | sondaggio Emg | Bonaccini al 41% e Schlein al 23**

la Repubblica

... su Rai3, di lunedì 16 gennaio unsulle primarie e su chi andrà a votare, almeno nelle ... altra mazzata per la sinistra La domanda è diretta: 'Lei andrà a votare per le primarie del'. Tra ...... ancora una volta, ci pensa FdI: il partito di , secondo il, piace al 28,8% degli ... Segue il, stabile al 16,3% e apparentemente incapace di invertire la rotta, nonostante il dibattito tra ... Sondaggi politici: quasi un elettore su due vota centrodestra. Sale ancora il M5s, stabile il Pd Le primarie del Pd sono giorno dopo giorno un percorso a ostacoli con la lotta tra correnti che ha oscurato il dibattito politico sulla rinascita del ...Risanare non significa liquidare. Significa trovare un giusto accordo con i sindacati per una ristrutturazione. Ma l’Alitalia non può essere venduta all’estero ...