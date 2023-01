Pd | Scotto | ' rientro? Ad assemblea nuova Carta | primo passo ma serve tempo' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Bonaccini non ho bene capito cosa volesse dire, ma le parole di Elly stamattina le ho apprezzate perché ha valorizzato il principio che si tratta di un congresso costituente. Cosa che per noi non è secondaria". Così Arturo, coordinatore di Articolo Uno, interpellato dall'Adnkronos sulle parole dei candidati alla segreteria Pd, Stefano Bonaccini e Elly Schlein, sul possibiledei 'bersaniani'. "Noi entriamo dentro questo percorso proprio perché c'è la possibilità di un soggetto costituente. Non si rientra in quello che già c'era, ma in quello che si formerà. E le parole di Elly da questo punto di vista sono molto importanti". Ma se vince Bonaccini cambia qualcosa sulla possibilità che rientrate? "Noi diamo molta importanza al passaggio di sabato". Quello dell'nazionale quando verrà ...