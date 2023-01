Pd | Roberti presidente della Commissione Congressi in Campania

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ l’ex magistrato e attuale europarlamentare Francoilregionale per il Congresso Pd inche elegge il nuovo segretario regionale e altre cariche locali del partito. Laaccetterà la presentazione delle candidature alla segreteria regionale del Pd, attualmente retta dal commissario Francesco Boccia.fanno parte Enza Ambrosone, Giuseppe Annunziata, Fulvio Bonavitacola, Irene Coppola, Ornella D’Amore, Franco Di Michele, Paola Genito, Angela Pascale, Antonella Pepe, Fiorentina Orefice, Giuseppe Razzano, Francesco Senese. “C’è stata – ha spiegato Boccia – la prima riunioneche ha votato all’unanimità ...

Agenzia ANSA

E questa volonta' la stessadel Parlamento europeo l'ha gia' espressa pubblicamente, ... Sabrina Pignedoli (M5s - non iscritti) e Franco(Pd - S&D). ...E questa volontà la stessadel Parlamento europeo l'ha già espressa pubblicamente, ... Sabrina Pignedoli (M5s - non iscritti) e Franco(Pd - S&D). Loc/Int13 Pd: Roberti presidente commissione Congresso Campania ... Il rapporto tra Coop Alleanza 3.0 e A.B.C Associazione Bambini Chirurgici del Burlo odv, ufficializzato lo scorso autunno alla presenza del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Mas ...Pubblichiamo dal comitato sostenitore per Elly Schlein segreteria nazionale del Pd Il Ministro Piantedosi apre la campagna elettorale del Presidente della Regione Fedriga e dell'assessore alla sicu ...