Pd | Renzi | ' Cuperlo unico antirenziano coerente | gli altri hanno avuto durante mia stagione'

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - Nel Pd "fanno tutti una gran fatica a trovare un collante che vada oltre l'antismo, così come prima della mia segreteria non riuscivano a trovare una identità che non fosse l'anti-berlusconismo. Tra i candidati l'che veramente può rivendicare coerenza contro di me è. Gianni è rimasto al congresso di dieci anni fa ma almeno è a suo modo. Glituttidallaana molto più di quanto fingano di ricordare oggi, ma danno sempre la colpa a me di tutto. Ce ne faremo una ragione". Lo afferma Matteo, in un'intervista a 'La Stampa'.

... che esprimono in loco la leadership minoritaria e trascurata deie delle Pollastrini, ... menando un po' da tutte le parti, inclusi i suoi, rivendicando autonomia dae Calenda ( Non sono ...Sono un netto, convinto sostenitore di. Ma non siamo di fronte all'alternativa Bersani -, che erano due mondi totalmente diversi, in contrapposizione. Qui siamo di fronte a quattro ... Chi è Cuperlo, l’ex leader dei giovani comunisti, vicino a D’Alema, contro Renzi Maria Elena Boschi attacca Elly Schlein: "Critichi Renzi, ma con il suo 41% sei stata eletta in Europa. Lascia stare il passato e guarda al futuro..." ...Intervista al candidato alla segreteria del Partito democratico. Per il deputato, riferimento della sinistra dem, due tappe in Calabria ...