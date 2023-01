Pd | Bonaccin | ' da salario minimo a stipendi adeguati | lavoro è nostra priorità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Ilè la: costruiamo il partito laburista che serve al Paese per rimettere al centro il diritto a unsicuro, meno precario e con. Tanto più adesso, con l'inflazione che corre e riduce il potere d'acquisto delle famiglie". Lo scrive Stefanoi su Fb lanciando una serie di proposte, e impegni se sarà eletto segretario del Pd, sul tema del. "Ilè dignità, ma in Italia è troppo spesso povero, precario e insicuro. E il nostro Paese è fanalino di coda nell'Unione europea per l'adeguamento deglinegli ultimi 30 anni. Il nostro compito è sostenere chi lavora e le aziende serie che creano occupazione buona e ben ...