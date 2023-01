Pd | Boccia | “Io non più Commissario | libero di scegliere”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Con l’avvio della Commissione regionale del Pd in Campania per il congresso io esco di scena dal punto di vista politico di”. Lo ha detto Francesco, senatore edel partito per la Campania, che è coordinatore della campagna elettorale della candidata segretaria dem Elly Schlein, affermando che “sottolineo questo passaggio – ha detto – per la lettera inutile di qualche giorno fa inviata al Pd nazionale che non aveva alcun senso politico. Non ho risposto allora e rispondo oggi con gli atti. Chiunque conosce il Pd, conosce le regole congressuali, che affida la gestione alla commissione regionale del Congresso”. La missiva era stata spedita al segretario uscente dem Letta dai consiglieri regionali campani del Pd Mario Casillo, Bruna Fiola, Massimiliano Manfredi, Gennaro Oliviero, ...