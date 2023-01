Paura per i tifosi della Salernitana di ritorno da Bergamo | aereo colpito da un fulmine

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Undecollato alle 7:30 da Milano con a bordo diversiindaè stato costretto ad un atterraggio d’emergenza. In seguito ad una pesante sconfitta così, moltihanno vissuto attimi concitati e di, con il lorocheda unnon è potuto atterrare a Capodichino e si è optato per il vicino aeroporto di Bari.Pericolo scampato Se fortunatamente non si sono registrati feriti, non si può certo dire che iabbiano fatto buon viaggio. Sportitalia infatti riporta che a bordo del velivolo si siano vissuti momenti di alta tensione e ...