Pasquale Angelosanto | chi è il comandante del Ros dei Carabinieri che ha coordinato il blitz per l’arresto di Messina Denaro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Percatturare mafiosi non è una novità. Generale di divisione, 63 anni, originario della Ciociaria, dal 2017 èdel Ros (Raggruppamento operativo speciale) dei, la struttura anticrimine d’elite dell’Arma. È lui ad averilalla clinica Maddalena di Palermo che ha portato aldi Matteo. E in carriera ha fatto lo stesso con centinaia di criminali di altissimo livello, fin da quando, nel lontano 1992 – dadel Nucleo operativo del Gruppo Napoli II – portò in carcere in modo incruento il latitante Carmine Alfieri, considerato il capo della camorra. Un impegno che a oggi gli è valso numerose onorificenze in ambito militare e civile, ...