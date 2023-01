Parigi | referendum tra i cittadini per bandire i monopattini elettrici | “Intralciano e sono pericolosi”

Leggi su tpi

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Se fosse per la sindaca di, Anne Hidalgo, ia noleggio sarebbero già banditi dalla città: ne ha parlato in un’intervista al quotidiano Le Parisien, sostenendo che sia però una questione “estremamente divisiva”, e per questo motivo saranno ia decidere – attraverso un– le sorti dei mezzi emblema della sharing mobility. Il prossimo 2 aprile si terrà il voto, dopo che lo scorso settembre il Comune aveva già minacciato le tre società che operano sul territorio – Dott, Lime e Tier – di non rinnovare le licenze se non avessero fatto qualcosa per limitare i casi di guida spericolata in città. Spesso gli utenti sfidano i divieti arrivando a guidare isui marciapiedi, oppure lasciandoli parcheggiati in luoghi che ostacolano la ...