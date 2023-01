Agenzia ANSA

Nel biennio pandemico 2020 - 2021 l'1% piu' ricco della popolazione mondiale ha visto crescere il valore dei propri patrimoni di 26.000 miliardi di dollari in termini reali, accaparrandosi il 63% dell'...Dal 2012 all'anno del Covid,e rispettive ricchezze sono raddoppiati. Adesso, 'nonostante ... Esecondo Disguitalia, il Belpaese è in fondo alla classifica Ue per gap nei redditi netti. ... Paperoni sempre piu' ricchi, e' record diseguaglianza - Mondo Nel biennio pandemico 2020-2021 l'1% piu' ricco della popolazione mondiale ha visto crescere il valore dei propri patrimoni di 26.000 miliardi ...Miliardari sempre più ricchi, poveri sempre più poveri. La pandemia ha aumentato le disuguaglianze. In due anni di Covid l'1% più ricco si è accaparrato il 63% dell'incremento complessivo della ricche ...