Paolo Guido | chi è il procuratore aggiunto di Palermo che ha coordinato le indagini su Messina Denaro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Discreto, lontano dai riflettori, ma impegnato senza sosta per anni nella ricerca di Matteo, 55enne originario di Acri (Cosenza), è ildiche haleche hanno portato alla cattura del superlatitante: la delega gli era stata affidata nel 2017 dall’excapo, Francesco Lo Voi. Lunghissimo, dopo l’operazione, l’abbraccio in Procura con i vertici del Ros dei Carabinieri, a partire dal comandante, il generale Pasquale Angelosanto. “Questo risultato giunge dopo anni di grande impegno di questo ufficio e delle forze di polizia, durante i quali è stata prosciugata la rete di fiancheggiatori del boss, ed è anche frutto di un difficile e ...

Certamente non abbiamo trovato un uomo distrutto e in bassa fortuna " ha detto il Procuratore aggiuntoin conferenza stampa. " Era in apparente buona salute, assolutamente curato . ... Finisce la latitanza di Matteo Messina Denaro. Ad arrestarlo il cosentino Paolo Guido E' in corso a Palermo, al Comando della Legione Carabinieri di Sicilia, la conferenza stampa sull'arresto del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro.Matteo Messina Denaro è stato arrestato e per lui sono pronte ad aprirsi le porte del carcere. "Al momento le condizioni sono ...