(Di lunedì 16 gennaio 2023) Undicesimaper il campionato di Serie A1 dimaschile che è tornato a pieni ritmi con la sua regular season. Andiamo a scoprire idi questo turno.UNDICESIMAA1Di: il giocatore più forte al mondo del 2022 silanella vittoria della capolista in casa del Telimar. In una partita comunque difficile, contro una squadra di qualità, viene fuori la classe dell’attaccante azzurro che mette a segno una tripletta.: a tratti il mancino della De Akker è veramente devastante. Manca solo un po’ di costanza per diventare un giocatore da Settebello. ...

OA Sport

... chiamati a votare la rosa deigiocatori in base a gusti personali o ai risultati ottenuti ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Secondo Pierluigi Collina, considerato uno deiarbitri della storia e attuale presidente ... Calcio, basket, pallavolo, rugby,e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ... Pallanuoto, i migliori italiani dell'undicesima giornata di A1: Francesco Di Fulvio si prende la scena, super Edoardo Manzi Undicesima giornata per il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile che è tornato a pieni ritmi con la sua regular season. Andiamo a scoprire i migliori italiani di questo turno. MIGLIORI ITALIAN ...Missione compiuta per l’Aktis Acquachiara che inizia nel migliore dei modi il suo 2023 e nell’incontro valevole per l’ottava giornata del girone Sud del campionato di serie A2 supera 13-5 l’NC Civitav ...