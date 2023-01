(Di lunedì 16 gennaio 2023) Importante verdetto dallaregular season del campionato di A1 di. Si esalta la SISche batte nel big match l’Ekipe Orizzonte Catania e vola sempre più in vetta. Riviviamo il turno con leazzurre in acqua.SERIE A1Jamila: il centroboa del Como Nuoto è veramente devastante sui 2 metri. Arpiona tutti i palloni e trova cinque reti con una facilità disarmante, trascinando la banda lombarda al successo sul Brizz. Elena: Bologna in difficoltà, perde 14-9 a Trieste, ma la classe 1998 riesce a mettere in mostra le sue qualità trovando tre ...

La SIS Roma batte l'Orizzonte Catania per 10 a 5 nel big match della nona giornata del Campionato di Serie A1died allunga in classifica a più sei sulle siciliane, Campionesse d'Italia in carica e mantiene tre punti di vantaggio sul Plebiscito Padova. Al Babel dell'Infernetto le ......di serie A1 donne Rane Rosa ieri la squadra lariana si è imposta in casa per 13 - 8 contro la Brizz Catania Si chiude in bellezza il girone d'andata del campionato di seria A1di... Pallanuoto femminile, le migliori italiane della nona giornata di A1: Galardi e la SIS Roma esultano, bene Altamura e Tedesco Importante verdetto dalla nona giornata della regular season del campionato di A1 di pallanuoto femminile. Si esalta la SIS Roma che batte nel big match l’Ekipe Orizzonte Catania e vola sempre più in ...PADOVA 2001 – U.S.LUCA LOCATELLI GENOVA (2-4; 2-0; 1-5; 0-1) PADOVA 2001: Pozzani, Sgrò B.1, Bozzolan Fe 1, Sgrò .2, Zorzi 1, Bacelle, Giacomini, Proietti, Morelli, Pasqualin, Delli Guanti (v.cap.), B ...