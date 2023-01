(Di lunedì 16 gennaio 2023) Islamabad, 16 gen. (Adnkronos) - Un avvocato eper i diritti umanio, notosia deiche dei, è statoa colpi d'arma da fuoco in un tribunale di Peshawar, nel nord ovest del. "Abbiamo arrestato il colpevole", ha raccontato il funzionario di polizia Kashif Abbasi, come riporta il Guardian, aggiungendo che l'aggressore si era vestito da avvocato per entrare nei locali del tribunale, dove hal'ex presidente dell'ordine degli avvocati della corte suprema Abdul Latif Afridi.

Il Sannio Quotidiano

...per ottenere il controllo del Paese a meno di alcune aree nel nord - est al confine con il,...non appare più facilmente sostenibile dopo l'attacco americano con un drone che hail 31 ...... famoso per i suoi proclami volti ad ispirare i lupi solitari ad attaccare in Occidente "... la rivista ufficiale dello Stato Islamico, esortava i seguaci del gruppo inad acquistare un ... Pakistan: ucciso attivista critico sia dei militari che dei militanti islamisti Latif Afridi, 79 anni, sarebbe stato ucciso da un parente secondo quanto riportato dai media pakistani. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha espresso dolore e chiesto al governo provinci ...Islamabad, 16 gen. (Adnkronos) – Un avvocato e attivista per i diritti umani pakistano, noto critico sia dei militari che dei militanti islamisti, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco in un tribunal ...