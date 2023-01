La Prealpina

In base a una prima ricostruzione, Abdul Latif Afridi, 79 anni, ex presidente dell'Ordine degli avvocati della Corte Suprema dele moltonegli ambienti, si stava intrattenendo con i ......critico sia dei militari che dei militanti islamisti, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco in un tribunale di Peshawar, nel nord ovest del. 'Abbiamo arrestato il colpevole', ha ... Pakistan: noto avvocato ucciso da un collega per vendetta Un noto avvocato pachistano è stato ucciso per vendetta da un collega dentro il tribunale. La vicenda è avvenuta a Peshawar, secondo quanto riferiscono le autorità. (ANSA) ...Latif Afridi, 79 anni, sarebbe stato ucciso da un parente secondo quanto riportato dai media pakistani. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha espresso dolore e chiesto al governo provinci ...