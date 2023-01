Pagelle Genoa-Venezia 1-0 | voti e tabellino Serie B 2022 23

(Di lunedì 16 gennaio 2023)1-0:della ventesima giornata della/23.(4-3-3): Martinez 6.5; Hefti 5.5 (46? Sabelli 5), Dragusin 6, Ban 5, Criscito 6; Jagiello 5 (46? Vogliacco 6), Strootman 6.5, Frendrup 6; Aramu 7, Puscas 6 (67? Coda 7), Gudmundsson 5 (67? Sturaro). All. Gilardino 6.5(3-5-2): Joronen 6; Svoboda 5, Ceppitelli 5.5, Ceccaroni 6; Zampano 5.5, Busio 6, Tessmann 6 (81? Andersen 5), Crnigoj 7 (69? Jajalo 5), Haps 5; Pohjanpalo 5.5 (Novakovich 5), Pierini 5.5 (69? Johnsen 5.5). All. Vanoli 5 ARBITRO: MieleRETI: 85? CodaNOTE: Serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.Ammoniti: Puscas, Tessmann, Strootman, Sabelli, Bani, HapsAngoli: 3-3Recupero: 2? 1T – 5? 2T SportFace.

Eurosport IT

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie B 2022/23:- Venezia Ledei protagonisti del match trae Venezia, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie B 2022/2023. TOP: al termine del primo tempo: Crnigoj, Ceppitelli ...... Zaccagni e Felipe Anderson firmano il rilancio biancoceleste, Immobile va ko Ledi ...00 Fiorentina - Sampdoria 1 - 0 21:00 Roma -1 - 0 CALCIO - AMICHEVOLI 17:00 Finlandia - Estonia 0 - ... COPPA ITALIA - Le pagelle di Roma-Genoa 1-0: Dybala patrimonio ... Nel posticipo della 20^ giornata di Serie B, Genoa e Venezia sono sullo 0-0 dopo il primo tempo. Migliore occasione per gli ospiti, con la traversa colpita da Crnigoj al 40'. Diretta Sky Sport Uno e S ...Squadre che hanno effettuato il riscaldamento in campo e sono pronte a inizire il match. Arbitrerà il signor Miele di Nola. Torna il campionato di Serie B con il Genoa ...