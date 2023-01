Padova | rischio Daspo per il Ds Mirabelli | si analizzano i filmati dello scontro con tifoso

TUTTO mercato WEB

La Digos continua le indagini sul caso che ha coinvolto il Ds Massimiliano Mirabelli e un tifoso, al termine della gara interna trae Juventus Next Gen. Secondo quanto riporta il Gazzettino, il dirigente rischierebbe anche il Daspo, dopo l'analisi delle immagine registrare dal circuito chiuso di telecamere della sala Gos ..."Il tutto deve avvenire senza mettere ale condizioni di competitività all'interno dell'Ue discriminando Paesi in base al rispettivo spazio fiscale. Forme comuni di finanziamento dei progetti ... Padova, Mirabelli a rischio Daspo dopo lo scontro col tifoso in tribuna La Digos continua le indagini sul caso che ha coinvolto il Ds Massimiliano Mirabelli e un tifoso, al termine della gara interna tra Padova e Juventus Next Gen. Secondo quanto riporta il Gazzettino, il ...La Digos ha acquisito le immagini del circuito chiuso di telecamere della sala Gos dello stadio "Euganeo" di Padova e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire ...