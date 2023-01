Ozzy Osbourne ha davvero mangiato la testa ad un pipistrello? La sua verità

Leggi su curiosauro

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Il padrino dell’Heavy Metal,, svela come andarono veramente le cose durante quel famoso concerto del 1982 entrato nella leggenda. Sono ancora in tantissimi a chiedersi come andòquella volta cheprese a morsi unlanciato sul palco, mentre si stava esibendo. Le ipotesi sono tante: dal semplice pupazzetto di gomma alin carne e ossa, morto o ancora in vita.Osbourn racconta lasul(Curiosauro.it)Un episodio che è entrato a far parte della storia del rock, amplificando a dismisura la fama già esorbitante dell’ex frontman dei Black Sabbath.all’epoca aveva già lasciato la band inglese per intraprendere la carriera da ...