Oxfam | “La manovra Meloni aumenta le iniquità Le risorse contro il caro energia? Da una tassa sugli extraprofitti estesa a farmaceutica e assicurazioni”

(Di lunedì 16 gennaio 2023) “Ridurre le accise? Se si vuole farlo bisogna prima riequilibrare il carico fiscale, che oggi pesa sul lavoro tre volte più che su profitti, interessi e rendite. Ma la destra fatica a dirlo perché il suo mantra è che le tasse devono calare per tutti. E in legge di Bilancio ha fatto l’opposto, creando ulteriorie inefficienze con allargamento della flat tax,piatta incrementale e condoni“. Mikhail Maslennikov, policy advisor sulla giustizia economica diItalia, parte dal tema caldo che ha mandato il governo in affanno nei giorni scorsi per commentare il rapporto Disuguitalia, pubblicato come ogni anno dalla ong in contemporanea con l’avvio del forum che riunisce a Davos i ricchi e potenti del mondo. Il report si conclude con la proposta di un’agenda politica che punti alla riduzione delle disuguaglianze economiche e ...