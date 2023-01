Vanity Fair Italia

LeggiIn Italia il 5% più ricco possiede di più dell'80% più povero Il rapporto, diffuso in apertura del vertice di Davos, fa luce sulle disparità esistenti in Italia. Durante la pandemia ...... ha dichiarato Gabriela Bucher, direttrice esecutiva diInternational. Per la Bucher, tra i ... a non restare scalfito è il destino di chi occupa posizioni sociali apicali, favoritida ... Oxfam, anche in Italia i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri La ricchezza nelle mani del 5% più ricco degli italiani a fine 2021 era superiore a quella detenuta dall’80% più povero dei nostri connazionali ...Il nuovo rapporto sulle disuguaglianze pubblicato dalla Ong Oxfam, e presentato oggi, fa un quadro sulla situazione del mondo e dell’Italia ...