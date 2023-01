Orticaria da stress | cause | sintomi e rimedi

Leggi su dilei

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La definizione scientifica recita più o meno così. L’è caratterizzata da un’eruzione pruriginosa transitoria acuta o cronico-recidivante, con pomfi o edemi che interessano sia la cute che le mucose. Questi rigonfiamenti appaiono variamente circoscritti e rilevati. Le lesioni sono di colorito biancastro, rosa pallido o addirittura rossastro e durano da alcuni minuti a diversi giorni. Se l’esito finale dal punto di vista di chi affronta il problema è quello che abbiamo descritto, per quanto riguarda i meccanismi che danno origine alle classiche lesioni cutanee la situazione può essere profondamente diversa da caso a caso. Ad esempio, pur se si pensa che l’abbia sempre una natura allergica, questa forma non è sempre presente. Pensate solo che per l’idiopatica cronica, condizione molto comune, in moltissimi ...