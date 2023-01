Oroscopo della sera notte travagliata per Pesci e Acquario

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 16 gennaio 2023) Cari amici, diamo il benvenuto all'di sta! Il cielo è un campo aperto per noi e le stelle aprono nuovi mondi brillanti. Siamo qui per scoprire come gli astri plasmeranno la nostra vita in questa settimana e lasciamo che i fulmini di passione inspirino grandiosità! Lasciatevi andare alle energie cosmiche... Che la saggezza degli astri vi possano illuminare! Ariete Questa, gli Ariete potrebbero sentirsi persi nella profondità dei loro pensieri. Nostalgia e lamentele sono in agguato dietro ogni angolo, e bisognerebbe resistere all'impulso di lasciarsi trasportare da esse. Fate attenzione a come gestite la vostra emotività ora ed evitate di prendere decisioni affrettate o irragionevoli. Datevi spazio per riflettere con calma prima di prendere un'azione qualsiasi. Toro Cari Toro, la Luna sta entrando nel segno dei ...