Oroscopo 16 gennaio 2023

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La Luna in Scorpione si oppone a Urano in Toro alle 16:17 del mattino. Sorgono emozioni inaspettate. Potremmo essere particolarmente desiderosi di attenzioni e di piaceri quando la Luna si oppone a Venere in Acquario alle 20:09!del mese diAriete: 20 marzo– 20 aprilePotrebbero esserci una svolta

Gazzetta del Sud

... ascoltiamo i consigli dei segni zodiacali per affrontare al meglio la giornata ARIETEDI OGGI LUNEDì 162023del giorno Ariete: Non troverai facile ottenere ciò che ...L'del 162023: ecco tutte le previsioni astrali per i 12 segni dello zodiaco in modo da poter iniziare la giornata nel modo giusto.del 162023 segno per segno Ariete: ... Oroscopo dell'amore gennaio 2023 per tutti i segni: ecco cosa prevede Artemide Oroscopo Paolo Fox mercoledì 4 gennaio: fortuna amore e lavoro di domani. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per… Leggi ...Oroscopo 16 gennaio: amore, lavoro, salute. Le previsioni dell’oroscopo del giorno lunedì 16 gennaio 2023 segno per segno ...