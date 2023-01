Orietta Berti | addio al GF Vip | in arrivo nuovi progetti

(Di lunedì 16 gennaio 2023) La cantantelascerà la poltrona di opinionista al GF Vip: gli aggiornamenti L’esperienza al GF Vip disi concluderà al termine di questa edizione. Come circolato anche nelle scorse settimane, la notizia è stata confermata via social prima da Alessandro Rosica (Investigatore Privato) e poi da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Dopo una sola avventura al fianco di Sonia Bruganelli l’Usignolo di Cavriago dunque lascerà il posto di opinionista per iniziare delle nuove esperienze professionali. E’ certo il ritorno in Rai per la cantante, che riprenderà il suo posto al tavolo di Che tempo che fa, dove Fabio Fazio la attende a braccia aperte. Inoltre la cantante inizierà anche una serie dimolto importanti e da qui nasce la volontà di rifiutare la nuova offerta di ...

Newsby

Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e. ATTUALITA' Su Rai Due dalle 21.20 Boss in incognito. Un'altra stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d'...Come raccontato al quotidiano, contro, la collega del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini , non ha nulla da dire, ma se si nomina Adriana Volpe : Al momento, ha ... GF Vip, Orietta Berti lascia il reality: previsto il ritorno in Rai Ecco le anticipazioni del grande fratello vip di questa sera lunedì 16 gennaio 2023: eliminazione, nuovi amori e grandi sorprese ...In un'intervista, l'opinionista del GFVip Sonia Bruganelli ha sparato a zero su alcune sue colleghe, come Adriana Volpe, e sull'influencer Chiara Ferragni. Ecco cosa ha detto.