(Di lunedì 16 gennaio 2023) In linea con le recentissime indicazioni ministeriali sull’proponiamo una serie di incontri gratuiti “Dai banchi didel” in cui scoprire nuoveutili e indispensabili per la salvaguardia del nostro Pianeta. Questodigratuiti ha l’obiettivo di fornire strumenti e spunti utili da condividere in classe L'articolo .

Orizzonte Scuola

... che, in rappresentanza del Liceo, da tempo si occupa delle attività diin ingresso, ...nel monte ore annuale destinato alle scienze anche tramite specifici percorsi di alternanza- ......possedere il requisito concernente lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'. Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news della... Orientamento a scuola: “Dai banchi di scuola alle professioni green del futuro” – ciclo di webinar gratuito organizzato da Deascuola e A2A A fine mese scadono i termini per decidere che istituto fare. Gli stratagemmi, degni del marketing, per attirare i ragazzi ...Montalto – Con “Destinazione Ucbm” partirà il primo tour teatrale di orientamento universitario in “realtà virtuale” giovedì 19 gennaio alle 10.30 dal Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro: i raga ...